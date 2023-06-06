الانتظار انتهى أخيرًا .. "لا ليجا" ترد على خطة برشلونة الاقتصادية

بعد أيام من الترقب والقلق، ردت رابطة الدوري الإسباني أخيرًا على خطة الجدوى الاقتصادية المقدمة من نادي برشلونة من أجل تحسين ميزانيته خلال الموسمين المقبلين.
صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن "لا ليجا"، وكما كان متوقعًا، وافقت على الخطة المقدمة من برشلونة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.
وبذلك، فقد أصبح لدى برشلونة بالفعل الضوء الأخضر لجميع العمليات التي يتعين على النادي إكمالها للموسم المقبل.
وثمنت "لا ليجا" الجهود التي بذلها برشلونة من أجل تحسين وضعيته الاقتصادية، خاصة من ناحية توفير النفقات التي تحققت في الأشهر الأخيرة.
الآن وبعد الموافقة على خطة الجدوى، فإن برشلونة سيكون قادرًا على تسجيل عقود اللاعبين الذين جددوا مؤخرًا، مثل رونالد أراوخو وجافي، وقد يتم الإعلان عن صفقة التعاقد مع المدافع إينييغو مارتينيز.
لكن الأهم من ذلك كله، هو أن برشلونة سيتمكن أخيرًا من إرسال عرض رسمي إلى ليونيل ميسي على أمل استعادته من جديد إلى صفوف "البلوجرانا".
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