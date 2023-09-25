الانتصار الأول منذ 223 يومًا.. سيدات السعودية إلى نصف نهائي البطولة الدولية

سيدات الأخضر يواصلن الطريق من أجل الحفاظ على اللقب

تأهل منتخب السعودية للسيدات إلى نصف نهائي البطولة الدولية الودية المقامة في الطائف بعد الفوز على باكستان بهدف مقابل لا شيء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع بعد تمريرة طولية من قائدة الفريق بيان صدقة ضربت بها دفاعات المنتخب الباكستاني وصلت عند البندري الهوساوي التي أسكنتها الشباك.

وشهد اللقاء تصدي من منى عبد الرحمن حارسة مرمى المنتخب السعودي لضربة جزاء بعدما لمست لاعبة الوسط سارة الحمد الكرة بيدها داخل منطقة الجزاء.

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الفوز هو الأول لمنتخب السعودية تحت قيادة روزا لابي سيبالا منذ توليها تدريب سيدات الأخضر فبراير الماضي.

وقادت سيبالا إناث الصقور حتى الآن في ثماني مباريات، تعادلن في أربع وخسرن ثلاث وحققن فوز وحيد في المباراة الأخيرة أمام باكستان.

وسيلاقي المنتخب السعودي -متصدر المجموعة الأولى- في نصف النهائي منتخب بوتان -ثاني المجموعة الثانية- الأربعاء المقبل 27 سبتمبر.

فيما يلعب طرفي نصف النهائي الآخر ماليزيا ولبنان في اليوم ذاته، أما مباراة تحديد المركز الخامس ستكون بين باكستان ولاوس الخميس 28 سبتمبر.

يذكر أن الاتحاد السعودي كان قد سبق ونظم النسخة الأولى من البطولة في مطلع عام 2023 بمدينة الدمام حيث فازت سيدات الأخضر بلقبهن الأول على الإطلاق.