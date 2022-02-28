"الآلاف يموتون في الشرق الأوسط ولا أحد يتحرك، لكن أوروبا تختلف"

رفض اللاعب التركي أيكوت دمير قائد فريق أرضروم سبورت ارتداء قميص كُتب عليه "لا للحرب" في مواجهة فريقه ضد أنقرة غوجو.

جاء هذا بينما ارتدى كافة نجوم الفريق القميص الذي يقدم الدعم للشعب الأوكراني عقب الهجوم الروسي الأخير عليهم.

موقف دمير قوبل بالكثير من الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما دفعه للخروج للدفاع عن نفسه وعن رأيه.

دمير قال في تصريحات صحفية نقلها "فوتبول أناضول" وأعرب خلالها عن غضبه: "الآلاف يموتون كل يوم في الشرق الأوسط".

وأضاف: "هؤلاء الذين يتجاهلون ما يحدث في الشرق الأوسط ولا يتحدثوا، يفعلون ما نراه الآن عندما يتعلق الأمر بأوروبا".

وأكمل: "أرفض ارتداء القميص لأنه لم يصنع من أجل دور الشرق الأوسط، ولن أشعر بالراحة لو فعلت ذلك".

وأنهى كلماته: "في النهاية أنا حزين للغاية لوجود الحرب في أي مكان في العالم، وأشعر بألم الأبرياء".

جدير بالذكر أن تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا اجتاحت عالم كرة القدم مؤخرًا، وكان آخر تصعيد من الاتحاد الدولي يفيد بإيقاف كافة المنتخبات والفرق الروسية من البطولات الرسمية.