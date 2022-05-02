الأفضل في اللقاء وسجال تحكيمي .. رونالدو يتصدر المشهد ضد برينتفورد

انتهت آخر مباريات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وضيفه برينتفورد على "أولد ترافورد" بنتيجة 3 - 0 لأصحاب الأرض.

المباراة شهدت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسياً مرة أخرى في مركز رأس الحربة، وسانده الثلاثي خوان ماتا، برونو فيرنانديش، وأنطوني إيلانجا.

ماذا قدم رونالدو ضد برينتفورد؟

رونالدو دخل في الموضوع مباشرة، وكاد يفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق بعد استقبال رائع لكرة طويلة على الصدر وضعه في انفراد مع الحارس، ولكن فقد اتزانه لحظة التسديد، لتذهب سهلة لدافيد رايا.

الدقيقة 25 طالب البرتغالي بركلة جزاء عقب توغل يمين منطقة جزاء الخصم ودفع من مدافع الضيوف، ولكن الحكم أشار باستكمال اللعب بشكل طبيعي دون احتساب مخالفة.

صاحب الرقم سبعة هز الشباك في الدقيقة 44 بعد تمريرة حريرية من ماتا، ولكن تقنية الفيديو تدخلت وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

التحكيم أنصف رونالدو في الشوط الثاني عندما احتسب له ركلة جزاء بالدقيقة 60، نجح في هز الشباك منها وتسجيل هدف فريقه الثاني بالمباراة، والثامن عشر له بالدوري.

Man United's last ten goals:



⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Fred

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Bruno Fernandes

⚽️ Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/ilhbSPtDxn — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2022

برينتفورد هو الخصم رقم 168 الذي يهز اللاعب الأسطوري شباكه أثناء مسيرته، بواقع 123 نادي و45 منتخب مختلف.

عاد لاعب يوفنتوس السابق وطلب ركلة جزاء جديدة بعدها بدقائق قليلة، ولكن الإعادة أوضحت أنه هو من فقد اتزانه.

الانتصار رفع رصيد يونايتد إلى 58 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد برينتفورد عند 40 نقطة بالترتيب 14، ويتبقى ليونايتد مباراتين، وثلاثة للضيف بالدوري.