الاعتزال أم السعودية؟ دي خيا ينهي الجدل حول مستقبله بقرار حاسم!

لم ينضم لأي فريق منذ رحيله عن مانشستر

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حسم الحارس الإسباني دافيد دي خيا، موقفه النهائي من اعتزال كرة القدم بسبب قلة العروض المقدمة له بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد.

لا يزال صاحب الـ33 سنة بدون نادٍ بعد رحيله عن الشياطين الحمر في يوليو 2023، حيث فشل حتى الآن في تأمين فرصة جديدة مناسبة له، وسط محاولات من بعض الأندية السعودية لضمه، بالإضافة لعروض أخرى من الدوري الأمريكي.

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وبعد رفضه لفكرة العودة للدوري الإنجليزي من بوابة نوتنجهام فورست في يناير الماضي بسبب الشكوك حول مكانه الأساسي، ظهرت أنباء حول اعتزاله اللعبة بشكل كامل، ولكن شبكة "ريليفو" الإسبانية خرجت للرد على هذا الأمر.

وأوضحت الشبكة أن دي خيا يرفض موضوع التقاعد في الوقت الحالي، وذلك لثقته في قدوم العرض المناسب للحصول على خدماته قبل موسم 2024/2025.

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وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، رغم قيامه برفض الفكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة لعروض أخرى من إسبانيا وتركيا.

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