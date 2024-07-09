بعد الاعتزال النهائي .. تياجو يُخبر فليك بقراره حول العودة إلى برشلونة!

موقف حاسم من اللاعب المعتزل

اتخذ تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول وبرشلونة السابق، قراره النهائي بشأن العودة إلى النادي الكتالوني بمنصب إداري مع المدرب هانز فليك.

تياجو الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي هذا الشهر بسبب الإصابات المتكررة، ظهر ضمن الخيارات المتاحة للعمل مع فليك، ليكون همزة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني، للاستفادة من خبرته ومعرفته بالنادي، بالإضافة لإجادته اللغتين الألمانية والإسبانية.

صحيفة "ماركا" قالت إن تياجو ليس مقتنعًا بهذا الدور، رغم استعداده للمساعدة في نقاط معينة، لكنه ليس متأكدًا من رغبته في التواجد في وظيفة بشكل دائم مع برشلونة بهذا الشكل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تياجو سيستغرق بعض الوقت للتفكير في خطوته التالية بكرة القدم، ورغم إعجابه بعرض فليك، إلا أنه لا يفضل قبوله في الوقت الحالي.

يذكر أن تياجو البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته بشباب برشلونة ولعب للفريق الأول، قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ في 2013، وانضم لاحقًا إلى ليفربول في 2020، وهي الخطوة التي لم تنجح وتسببت في نهاية مسيرة اللاعب مع اللعبة، لمعاناته من كم هائل ومتكرر من الإصابات.