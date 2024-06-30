الاعتزال الدولي بعد كوبا أمريكا؟ أنخيل دي ماريا يحسم موقفه نهائيًا

تعرف على موقف دي ماريا من الاعتزال الدولي

حسم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا موقفه من فكرة الاعتزال الدولي مع منتخب بلاده بعد بطولة كوبا أمريكا، بعد أن تردد بعض الأخبار بأنه قد يتراجع عن قراره.

وقال دي ماريا خلال تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: "أستمتع بكل لحظة في المباريات الأخيرة لي مع الأرجنتين، وفي بعض الأحيان أشعر بالحزن قليلًا، ولكن القرار اتخذته بالفعل".

وأضاف: "لقد قلت هذا من قبل عدة مرات، لا عودة إلى الوراء هذه الكأس ستكون الأخيرة لي مع منتخب الأرجنتين".

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وعن حمل شارة القيادة في مباراة بيرو قال دي ماريا: "كان علي أن أكون قائدًا، وأعلم أنه لم يتبق سوى القليل مع المنتخب، وليونيل ميسي بخير".

وتحدث أنخيل عن دخوله المباراة رفقة ابنته حيث قال: "هذا شيء لن يُنسى، رؤية هذا الوجه الصغير ومدى سعادته كان جميلًا جدًا بالنسبة لي".

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على بيرو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، بختام مباريات التانجو ضمن منافسات دور المجموعات، بعدما حسم الصعود إلى ربع نهائي كوبا أمريكا.