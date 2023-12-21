بعد الاعتراضات السعودية .. رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الآسيوي عن قرعة دور الـ16 بدوري الأبطال

رئيس الاتحاد الآسيوي يخرج عن صمته بعد الغضب السعودي

غضب كبير اجتاح الهلال والنصر والاتحاد، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب آلية قرعة دور الـ16 "منطقة الغرب" من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد الآسيوي أعلن إجراء قرعة بين متصدري المجموعات الخمس لمنطقة الغرب؛ وهم "الهلال والنصر والاتحاد السعوديين والعين الإماراتي وناساف كارشي الأوزباكي"؛ لينضم أحدهم إلى التصنيف الثاني بجانب الفيحاء السعودي وسباهان أصفهان الإيراني ونافباخور الأوزباكي.

هذا النظام؛ يعني إمكانية مواجهة الهلال للنصر أو الاتحاد، أو كلاسيكو بين العالمي والعميد، في دور الـ16 من البطولة القارية؛ ما أشعل اتهامات بوجود "مؤامرة" ضد الفرق السعودية.

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وفي هذا السياق.. نفى الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استحداث أو اختراع هذا النظام؛ قائلًا: "المكتب التنفيذي حدد آلية القرعة، منذ وقتٍ طويل.. الجميع يعلم ذلك".

وأشار آل خليفة في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى عدم وجود أي نص في اللوائح، يلزم الاتحاد الآسيوي للعبة، بوضع نادي ناساف كارشي، مع فرق التصنيف الثاني في قرعة دور الـ16، باعتباره أقل متصدري المجموعات الخمس لمنطقة الغرب، في عدد النقاط.

جدير بالذكر أن الفريق الأوزباكي، تصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، برصيد 11 نقطة، أي أقل بـ5 نقاط عن الهلال و4 نقاط عن الاتحاد والعين، و3 نقاط عن النصر، متصدري المجموعات الأربع الأخرى في "منطقة الغرب".