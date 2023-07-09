الاستعدادات تتواصل .. "الرسام" ديفيد بيكهام يحضر جدارية ضخمة لاستقبال ميسي في إنتر ميامي!

ديفيد بيكهام يواصل التحضيرات لاستقبال ميسي في إنتر ميامي..

يستعد ديفيد بيكهام المالك المشارك في نادي إنتر ميامي الأمريكي لوصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميسي وافق على الانضمام إلى إنتر ميامي بعد خروجه من باريس سان جيرمان بنهاية يونيو الماضي، ويقال إن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا وقع عقدًا لمدة عامين ونصف مع النادي الأمريكي الذي تفوق على الهلال السعودي وبرشلونة في سباق التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

ويستعد إنتر ميامي لتقديم ميسي كلاعب جديد يوم الأحد المقبل، وقبل تلك المناسبة العظيمة للنادي، تم تصوير بيكهام وهو يشارك في رسم لوحة جدارية ضخمة لميسي على جانب أحد المباني في ميامي.

ونشرت فيكتوريا بيكهام مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" لزوجها وهو يقوم بتلوين أسنان ميسي، وكتبت: "أعتقد أن ديفيد قام بعمل جيد حقًا في رسم ميسي هنا في ميامي".

وأضافت: "انظروا، اللوحة ضخمة حقًا، ألا يوجد شيء لا يستطيع ديفيد بيكهام فعله؟ إنه هناك يرسم بعيدًا، أنا منبهرة".

يمكن القول إن ميسي هو أكبر اسم ينضم إلى الدوري الأمريكي على الإطلاق، بعدما شهدت السنوات الماضية مرور لاعب أمثال بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري، وواين روني من المسابقة.

ويقضي ميسي حاليًا إجازة مع عائلته، وسيبدأ التدريبات مع إنتر ميامي في وقت لاحق من الشهر الجاري، استعدادًا لظهوره الأول مع الفريق.