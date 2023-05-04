الاستثمار القطري لن يمنع التقشف من تعطيل مانشستر يونايتد الموسم القادم!

ماذا يحدث في أولد ترافورد!

يبدو أن مشروع مانشستر يونايتد لن يكون مثلما كان يتوقعه مشجعي النادي، حيث كشفت تقارير إنجليزية أن ميزانية الانتقالات للشياطين الحمر ستبلغ 100 مليون جنيه استرليني فقط، حتى لو تم شراؤها من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية تم الكشف عن أن ميزانية يونايتد ستكون محدودة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف والطريقة الوحيدة بالنسبة لهم لجمع أموال إضافية هي بيع اللاعبين.

مانشستر يونايتد في طريقه لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ولديه فرصة لإضافة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى كأس كاراباو الذي فاز به بالفعل، لكن الدعم المالي للتحسينات غير واضح حتى لإريك تين هاج مدرب الفريق.

عندما سُئل تين هاج عما إذا كان قد قيل له أن لديه الأموال اللازمة للقيام بما يريده هذا الصيف بغض النظر عن كيفية انتهاء عملية الاستحواذ، أجاب الهولندي: "لا، ليس لدي تأثير على ذلك كما أنني لا أعرف".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن مانشستر يونايتد هو أحد أكبر الأندية وأعتقد أنه ربما يكون من بين أكبر فريقين في العالم من منظور قاعدة الجماهير، لذلك أعتقد أن هذا النادي يجب أن ينافس على أعلى مستوى في العالم، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "لكن في كرة القدم أنت بحاجة إلى أموال لبناء فريق لأنه في نهاية المطاف يكون المستوى الذي يقدمه لاعبيك هو الأفضل إذا كنت ناجحًا أم لا، ويعلم الجميع أنك بحاجة إلى أموال لبناء فريق وأن اللاعبين رفيعي المستوى يكلفون الكثير من المال".