الأرجنتين تتسبب في أزمة بين ميسي وباريس سان جيرمان

أشعل ليونيل ميسي أزمة بين منتخب الأرجنتين وفريقه باريس سان جيرمان، بعدما توجه إلى معسكر التانجو في التوقف الدولي الحالي على الرغم من أنه في فترة التعافي من الإصابة ولم يتماثل الشفاء تمامًا بعد.

وكان ميسي قد خرج من مباراة ليل الأسبوع الماضي بين الشوطين للإصابة في الركبة، ثم غاب عن مباراتي لايبزيج وبوردو للسبب نفسه، وتوجه يوم الخميس الماضي إلى العاصمة الإسبانية مدريد للخضوع إلى تأهيل في أحد المراكز الطبية المشهورة هناك.

مع ذلك، أتى ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم، مما أغضب باريس سان جيرمان كثيرًا وتسبب في تصريحات نارية من المدير الرياضي ليوناردو في هذا الصدد.

البرازيلي في حديثه لصحيفة ليكيب حول هذا الأمر قال "نحن لا نسمح للاعب بالذهاب إلى المنتخب وهو غير لائق من الناحية البدنية".

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كما أضاف ليوناردو "ليس منطقيًا أن نسمح للاعب في مرحلة التأهيل أو يُعاني من إصابة أن يذهب لمنتخبه، وهذه النوعية من المواقف تستحق اتفاقًا حقيقيًا مع الفيفا".

أزمة الأرجنتين وباريس ليست فقط في ميسي، بل أيضًا في لياندرو باريديس، الذي لا يزال يُعاني من آثار إصابة سابقة في التوقف الدولي الماضي مع بلاد الفضة.

وبشكل عام قد تتسبب تصريحات ليوناردو وموقف باريس من ذهاب ميسي إلى المنتخب في أزمة مع صاحب الـ33 عامًا الذي يصب تركيزه حاليًا على قيادة بلاده للمونديال القطري ثم تحقيق اللقب التاريخي بعد إنجاز كوبا أمريكا في الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن ليوناردو خرج بتصريحات في وقت سابق اعتبر أن المنتخب الأرجنتيني من أهم أسباب عدم تأقلم ميسي مع باريس سان جيرمان لكثرة الترحال بين فرنسا وبلاده في التوقفات الدولية الماضية.