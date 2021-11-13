الأرجنتين تتخطى أوروجواي بحضور ميسي وتقترب من المونديال

نجح المنتخب الأرجنتيني في عبور عقبة جديدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، بالتغلب على أوروجواي بهدف دون رد.

المدرب ليونيل سكالوني اعتمد على العناصر الأساسية خلال هذه المباراة، بتواجد أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

وجلس ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على دكة البدلاء، نظرًا لعودته من إصابة ومشاكل متفاقمة في الركبة.

ولعب ميسي كبديل خلال أحداث المباراة في الدقيقة 76، ليساهم في الفوز الهام لمنتخب التانجو على أوروجواي.

وعلى الجانب الآخر تواجد لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد في خط هجوم أوروجواي بغياب إدينسون كافاني للإصابة، ولكنه فشل في هز الشباك.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة، بمساعدة ديبالا الذي قام بصناعة الهدف.

وبهذه النتيجة تقترب الأرجنتين كثيرًا من التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعدما ارتفع رصيدها إلى 28 نقطة في المركز الثاني، خلف البرازيل التي تأهلت رسميًا بـ6 نقاط.

وتحتل الإكوادور المركز الثالث بـ20 نقطة، ثم تشيلي وأوروجواي وكولومبيا 16 نقطة، بيرو 14، بوليفيا وباراجواي 12 نقطة وفنزويلا في المركز الأخير بـ7 نقاط.