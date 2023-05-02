الاختبار الأول بعد التصنيف.. سيدات السعودية يواجهن فلسطين

يستعد منتخب السعودية للسيدات لاستضافة نظيره الفلسطيني لخوض وديتين خلال شهر مايو الجاري.

اختبار سيكون الأول بعد دخول سيدات الأخضر التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر مارس الماضي.

واقتحمت سيدات السعودية التصنيف بعد 18 شهرًا فقط من التأسيس من المركز 171 في الترتيب العالمي.

وبدأت سيدات السعودية أول تدريب أمس الاثنين في المعسكر المغلق المقام بمدينة جدة.

بينما فدائي السيدات يجري حاليًا معسكر مغلق على استاد فيصل الحسيني في فلسطين قبل السفرإلى السعودية الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة الفدائي النسوي 23 لاعبة من الضفة والقدس والشتات بقيادة المدير الفني ناصر دحبور، وهن:

حراسة المرمى: ديما يوسف،- تيا خواجا - آية خطاب.

الدفاع: جنيفر شطارة - حلا صراوي - سيرين غطاس - ميرال قسيس - راما جرايسة.

الوسط: بيسان أبو عطية - نور عليان - ميراف معروف - ملاك بركات - ديما كيال - نادين إلياس - آية عابد.

الهجوم: آمنة بكري - نادين محمد - شارلوت فيليبس - عطاف الصاوي - أحلام نصر - إيزابيلا الأنصاري - جادة بيدس.

بينما جاءت قائمة إناث الصقور تحت إشراف روزا لابي سيبالا كالآتي:

حراسة المرمى: سارة خالد - منى عبد الرحمن - ليلى علي.

الدفاع: بيان صدقة - لين محمد - لين محمد - تاله الغمدي - لانه عبد الرازق - رغد مخيزن - دلال عبد اللطيف.

الوسط: مريم التميمي - موضى عبد المحسن - ليان جوهري - سارة حمد - صبا توفيق - مجد العتيبي - شروق الهوساوي - نورة البراهيم.

الهجوم: البندري مبارك - البندري هوساوي - جوري طارق - فاطمة منصور - عذي الفهد - حورية الشمراني - داليا أبو لين - مباركة محمد.

الوديتين ستقام في السابع والحادي عشر من الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان بعد عن الملعب الذي سيحتضن المباراتين.