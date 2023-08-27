"الاختبار الأصعب في مسيرتي" .. هل يحرج جهاز كشف الكذب كريستيانو رونالدو؟

كريستيانو رونالدو خضع لاختبار كشف الكذب، وتلقى مجموعة من الأسئلة المحرجة..

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خضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لاختبار كشف كذب، سُئل خلاله عما إذا كان سيستبدل ألقابه في دوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

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رونالدو فاز بأكبر جائزة في عالم أندية كرة القدم الأوروبية خمس مرات، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات خلال مسيرته الأسطورية مع ريال مدريد الإسباني.

يعترف رونالدو بأن الخضوع لاختبار كشف الكذب هو أحد "أصعب التحديات التي واجهها حتى الآن"، حيث لا يوجد مكان يختبئ فيه اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، حيث يواجه سلسلة من الأسئلة بنعم أو لا التي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية، في عدد من المواضيع.

وفي مقطع فيديو تشويقي للأمر نشره رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أثناء إيصاله بجهاز كشف الكذب، ثم طرح السؤال عليه، لكن دون الكشف بالطبع عن رده.

ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 123 هدفًا بعد 200 مباراة دولية خاضها مع منتخب البرتغالي.

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يذكر أن رونالدو ساعد بلاده على تحقيق المجد وحصد لقب يورو 2016 ولقب دوري الأمم في عام 2019، لكنه لم يفز مطلقًا بكأس العالم، على عكس منافسه التاريخي ليونيل ميسي، الذي حصل على تلك الجائزة في عام 2022.

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