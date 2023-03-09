فيديو | الاحتقان على "تويتر" فقط .. جمهور النصر والاتحاد يحرج الإعلاميين في الكلاسيكو

موقف رائع بين جمهور العالمي والعميد خارج ملعب الجوهرة المشعة

بينما كان يعكس بعض جمهور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجود حالة احتقان بين جمهور الاتحاد والنصر قبل كلاسيكو الليلة إلا أن الصورة مختلفة تمامًا في الواقع.

العميد يستضيف العالمي حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ونشر الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر خلاله جمهور النصر منسجمًا مع نظيره الاتحادي، ويتراقصون سويًا على أهازيج النمور أمام الاستاد.

هذه الحالة والوعي الجماهيري الكبير يختلف كليًا عما صدره بعض الإعلاميين غير المسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من حالة تعصب كبير، شوهت الكلاسيكو.

يذكر أن العالمي يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على العميد؛ صاحب الوصافة.