"الاحترام والمهنية هما الأهم" .. رسالة مسؤول سعودي لمحمد صلاح بعد رفضه محاولات التعاقد معه

المحترف المصري ظل بقميص ليفربول رغم محاولات السعودية الكثيرة لإقناعه بدوري روشن، فما هي الرسالة الجديدة المرسلة له؟

SHAHID

طالما ظلت أقدام المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، داخل المستطيل الأخضر لن ينقطع الحديث عن العرض السعودي الضخم الذي رفضه في الميركاتو الصيفي الماضي، وربما حتى بعد اعتزاله تظل التساؤلات تلاحقه حول تفاصيل هذه المفاوضات.

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السعودية قدمت عدة عروض لمو خلال الصيف في محاولة لإقناعه لتمثيل نادي الاتحاد والمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2023، لكن انتهى الميركاتو دون جديد، وسط تقارير تتحدث عن موافقة المصري ورفض ناديه الإنجليزي التفريط به.

لكن ورغم أن المفاوضات الصيفية معه شهدت عدة فصول وطالت كثيرًا إلا النيجيري مايكل إيمينالو؛ المدير الرياضي لدوري روشن السعودي، لم يغلق الباب أمامه حتى الآن، موجهًا له رسالة حول الانتظار موافقته في أي وقت على القدوم للمملكة.

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وقال إيمينالو، خلال حواره مع موقع"TZ": "صلاح مرحب به في أي وقت، لكن نحن لا نضغط ولا نجبر أحد على القدوم للسعودية، إذا كانت هناك رغبة متبادلة وكانت هناك فرصة للدخول في مفاوضات مع ناديه بطريقة محترمة ومهنية للغاية، سنكون سعداء باستقبال صلاح، فهو اللاعب المفضل بالنسبة لي".

يذكر أن الاتحاد في حاجة ماسة لدعم مركز الجناح خلال الشتاء المقبل، في ظل غياب فاعليته نهائيًا على الأطراف، ويحلم الجمهور السعودي بإمكانية نجح المفاوض هذه المرة في خطف صلاح من بين أنياب الريدز.

SHAHID