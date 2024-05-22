بعد الاجتماع مع "الاستقطاب" .. حقيقة انتقال محترف الاتحاد إلى النصر في الصيفية

ميركاتو ساخن ينتظر الأندية السعودية..

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عقد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينجوس سواريز، اجتماعًا مع لجنة الاستقطاب؛ لمناقشة خطة الميركاتو الصيفي القادم.

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الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث خسر فرصة المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، طلب دومينجوس من لجنة الاستقطاب، استبدال عدد كبير من أجانب الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي.

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الصحيفة كشفت عن أن اللجنة اشترطت على مسؤولي الاتحاد، بيع عقود هؤلاء الأجانب، بمكاسب مالية أو بقيمة قريبة لما تم شراءهم بها؛ وإلا سيتم تقليل الدعم المقدم إلى النادي، لجلب صفقات جديدة.

وعلى الرغم من عدم ذكر الصحيفة، اسم المحترفين الأجانب الذين طلب العميد الاتحادي "استبدالهم"؛ إلا أن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، ألمح إلى أن متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، والذي يقدّم مستويات رائعة مع الفريق، قد يكون أحدهم.

المريسل نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، وجود أي نية من نادي النصر حاليًا؛ للتعاقد مع كانتي، حال رحيله عن الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا على أنه ليس لديه مكانًا في الفريق.

جدير بالذكر أن اسم كانتي البالغ من العمر 33 سنة، ارتبط بقوة بالانتقال إلى الفريق النصراوي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تتحوّل الصفقة إلى الاتحاد؛ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وقتها.

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