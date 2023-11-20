فيديو | بعد الاتهامات بتعرض الأهلي للظلم .. سعد اللذيذ يوضح كيف أدار صفقات الراقي ولماذا تأخر التعاقد مع ماتياس يايسله؟

الأهلي كان الأقل حظًا بين الكبار بشأن الصفقات الصيفية، خاصةً مع الأداء المتواضع الذي يقدمه أكثر من نجم فيما مر من الموسم..

SHAHID

رغم الميركاتو الصيفي الضخم الذي تم في الدوري السعودي إلا أن الأهلي هو أكثر الأندية التي تشكو تعرضها للظلم، خاصةً مع تقديم أكثر من لاعب جديد به لأداء متواضع حتى الآن مع مرور 13 جولة من الموسم كالبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغال إدوارد ميندي.

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الاتهامات وقتها حاصرت سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، بأنه تعمد هو ولجنته تهميش الراقي، بحجة أنه صاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى.

اللذيذ دافع عن نفسه خلال تصريحاته لبرنامج "كورة"، فقال: "نعم الصفقات تمت دون وجود مدرب ينظمها، فأنا ضد أن يكون المدرب هو صاحب الشيء الأوحد في الاستقطابات، صفقات الأهلي تمت بالاتفاق مع لجنة فنية في النادي، عقدنا اجتماعات معهم وحددنا أسماء اللاعبين وفقًا لاحتياجات النادي وليس وفقًا للاعبين المتاحين في السوق".

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وبسؤاله عن سبب تأخر تعاقد قلعة الكؤوس مع مدرب جديد خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حتى تم التوقيع مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، برأ اللذيذ نفسه كذلك..

"تأخر المدرب شأن أهلاوي، بحكم أنني مسؤول أريد مساعدة الأندية في أي شيء، لكن نحن ليس لنا دخل بالمدربين نهائيًا إلا أنني كمسؤول تهمني حالة كافة الأندية وأن يكونوا في أفضل شيء، لكننا لم نتكلم مع الأهلي لسؤاله عن مدربه، هو كيان مستقل ومؤكد أنهم كانوا يبحثون ولم يجدوا ما يناسبهم لذلك تأخروا".

يذكر أن الأهلي تعاقد في الصيف مع أسماء مهمة كرياض محرز، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسييه، جابري فيجا، روجير إيبانيز، بجانب فيرمينو وميندي.

SHAHID