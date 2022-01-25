الاتفاق يقترب .. يوفنتوس يحطم آمال برشلونة وآرسنال في ضم فلاهوفيتش

تلاشت آمال الأندية الأوروبية الكبرى في الحصول على خدمات الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي، بعد أن اقترب يوفنتوس من حسم الصفقة لصالحه.

يوفنتوس يبحث عن مهاجم جديد في ظل تراجع مستوى الإسباني ألفارو موراتا، وتراجع نتائج "البيانكونيري" الواضحة على جميع الأصعدة، ويرى أن فلاهوفيتش هو اللاعب المناسب لتحسين المردود الهجومي.

ومع اقتراب فلاهوفيتش من الانتقال إلى يوفنتوس، تلقى برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي ضربة كبرى في خططهما لسوق الانتقالات، وتدعيم الخط الأمامي.

ما هو عرض يوفنتوس إلى فيورنتينا؟

حسب قناة "Sportitalia" فإن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لإقناع فيورنتينا بالتخلي عن فلاهوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية.

وعلى الجانب الآخر، فإن فيورنتينا يتمسك بالحصول على 70 مليون يورو، ويبدو أن المفاوضات بين الناديين لن تطول قبل التوصل إلى اتفاق.

لماذا يضغط يوفنتوس لضم فلاهوفيتش؟

ورغم الرقم الكبير الذي يطلبه فيورنتينا، فإن يوفنتوس يدرك بالفعل أن تأمين التعاقد مع فلاهوفيتش على الفور يعني الحصول على الجودة في خط الهجوم.

ومع رغبة يوفنتوس في التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فإن الحصول على أفضل هداف في الموسم الحالي من البطولة يعد أمرًا ضروريًا.

ما هو موقف فلاهوفيتش؟

اللاعب الصربي أعطى بالفعل موافقته على الانتقال فورًا إلى يوفنتوس، بعقد طويل الأمد.

وتشير التقارير إلى أن فلاهوفيتش سيحصل من يوفنتوس على سبعة ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو ما يعكس قيمته الكبيرة حاليًا.

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