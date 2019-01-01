الاتفاق يُجدد الثقة بالعطوي بناءً على توصية باخشوين

أنقذت توصية عمر باخشوين مدرب الاتفاق "خالد العطوي" من الإقالة، بعدما أوصى الإدارة الاتفاقية بتجديد الثقة به وهذا ما حدث بالفعل خلال اجتماع مجلس الإدار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

جدد مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي برئاسة خالد الدبل الثقة بالمدير الفني للفريق خالد العطوي، رغم تراجع النتائج مؤخرًا في الدوري السعودي.

وخسر الاتفاق آخر 4 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما كان قد بدأ الموسم بانتصارين، ولا يمتلك الفريق في رصيده سوى 6 نقاط تُبقيه في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري السعودي.

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وفيما طالب جمهور الاتفاق بإقالة العطوي والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه في الموسم، إلا أن الإدارة جددت الثقة بالمدرب السعودي بناءً على توصية عمر باخشوين المستشار الفني الأول للإدارة والمدير التنفيذي للنادي.

وقد أكد باخشوين في توصيته على أهمية بقاء العطوي في منصبه، موضحًا أنه بحاجة للوقت ليستكمل مهمته بالشكل المطلوب وبلوغ الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة.

وجاء قرار تجديد الثقة بالمدرب السابق لمنتخب شباب السعودية خلال اجتماع عاجل لإدارة الاتفاق بالمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف لمناقشة أوضاع الفريق وسبب تراجع النتائج الكارثي في الفترة الأخيرة.