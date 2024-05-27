بعد الاتفاق مع نجم الاتحاد .. نيوم يخطط لخطف لاعب الهلال أيضًا!

صعد لدوري يلو، والكبار هدفه في سوق الانتقالات..

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يبدو أن نيوم قرر بدء ثورة تعاقدات كبرى بمجرد صعوده لدوري يلو للدرجة الأولى، ولن ينتظر حتى النجاح في العبور لدوري روشن السعودي.

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نيوم كان ناشطًا الموسم المنقضي في دوري الدرجة الثانية، الذي نجح بالتتويج بلقبه بعد الفوز أمام الجبيل في النهائي، ليصعد لدوري يلو.

وبهذه المناسبة، انخرط مسؤولوه في التفاوض مع أكثر من نجم من كبار دوري روشن، على رأسهم البرازيلي رومارينيو؛ لاعب الاتحاد المغادر بنهاية الموسم الجاري، والذي أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتفاق بينهما تم بالفعل.

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أما عن الجديد فهو دخول محمد جحفلي؛ مدافع الهلال، ضمن خيارات نيوم، وفقًا لما أكدته شبكة قنوات "الكاس".

جحفلي يلعب للزعيم منذ عام 2015 وقتما انضم له قادمًا من الفيصلي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكنه مبتعد عن التشكيلة الأساسية منذ سنوات.

ويحتاج الهلال للتخلص من عدد من لاعبيه في ظل قرار تقليص قوائم الفرق من 30 لـ25 من بينهم عشرة لاعبين أجانب.

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