فيديو | الاتفاق يكشف عن قميصه الثالث لموسم 2019-2020

اللاعب وقع العقود بالفعل

أعلن الاتفاق السعودي عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2019-2020، ذلك عبر عدة تغريدات تضمنت صورًا ومقطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر.

ونشر النادي تغريدات قال فيها "هكذا قررنا أن نبدأ عامنا الجديد 2020"، "الفخامة لأصحاب الفخامة"، "بكل الفخامة يأتيكم طقم الاتفاق الثالث"، وألحق كافة التغريدات بوسم "#الاتي_فخامة".

وجاء القميص جميلًا وذو تصميم رائع باللونين الأحمر والأسود، وهي ألوان العملاق الإيطالي "ميلان" الذي يُلقب بالروسونيري نسبة لتلك الألوان.

اللاعب البرازيلي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بخسارة الاتفاق 3-2.

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يُشار لأن الاتفاق أعلن مساء اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا قادمًا من سيريزو أوساكا الياباني، وأتم النادي تلك الصفقة لتعويض غياب النجم روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" الذي انتهى موسمه بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

يُذكر أن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ10 برصيد 17 نقطة، وسيلعب الجولة القادمة أمام النصر في مباراة ستلعب يوم الجمعة القادم على استاد الأمير محمد بن فهد وستكون ختام مشوار الفريق في الدور الأول من الدوري السعودي.