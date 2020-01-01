تقارير | الاتفاق يُخطط لشراء عقد وليد أزارو من الأهلي

المهاجم المغربي المعار يؤدي جيدًا مع الاتفاق

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن رغبة الاتفاق السعودي في شراء عقد وليد أزارو نهائيًا من النادي الأهلي المصري بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه إليه بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق راضٍ تمامًا عن أداء المهاجم المغربي وتأثيره القوي في هجوم الفريق وانعكاس ذلك إيجابيًا على العروض والنتائج في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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أزارو لعب 7 مباريات حتى الآن في الدوري السعودي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف رابع، وقد ساهم تواجده في تحسن الأداء الهجومي للاتفاق حيث أحرز الفريق خلال تلك المباريات السبعة 14 هدفًا ولم يفشل في إحراز الأهداف سوى أمام الهلال.

وأضافت صحيفة اليوم أن صُغر سن اللاعب وانسجامه السريع مع أجواء كرة القدم السعودية وجودته وإمكانياته الممتازة أقنعوا إدارة فارس الدهناء بالعمل على ضمه نهائيًا خلال سوق الانتقالات الصيف القادم وبعد نهاية فترة إعارته من الأهلي.