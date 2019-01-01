الاتحاد يواصل الانتصارات معسكر مانشستر ويتغلب على ببورن

الفوز الثاني للنمور في المعسكر الاعدادي للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل نادي الاتحاد، انتصاراته في معسكره الاعدادي المقام في مدينة مانشستر الإنجليزية، وحقق الفوز الثاني وكان على حساب ببورن الإنجليزي، بثلاثة أهداف لهدف.

الفريق الإنجليزي، افتتح التسجيل في الدقيقة 13، ولكن سريعاً تعادل الوافد الجديد للنمور عبد الرحمن العبود في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي مطلع الشوط الثاني، تمكن البرازيلي رومارينهو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52، بينما سجل الوافد الجديد خيمنيز الهدف الثالث في الدقيقة 62.

ويستعد العميد، بقياده مديره الفني لويس سييرا إلى الموسم الجديد، بالإضافة إلى استئناف مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني في دور الـ 16 من البطولة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد، حقق الفوز الأول له في المعسكر منذ أيام وكان على حساب بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين.