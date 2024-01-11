الاتحاد يفاوض نجم الزمالك .. ورومارينيو يكشف خطته بعد قرار الاستغناء عنه

مستجدات ميركاتو نادي الاتحاد السعودي

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يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أحد نجوم فريق الزمالك المصري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية، مساء اليوم الخميس، عرض أحد وكلاء اللاعبين، النجم الدولي المصري أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، على الإدارة الاتحادية؛ لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة أعلنت ترحيب العميد، بالتعاقد مع فتوح، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ باعتباره أحد أفضل اللاعبين المصريين حاليًا، ونظرًا لخبرته الكبيرة، والنقص العددي في مركز الظهير الأيسر بالفريق؛ بعد إصابة أحمد بامسعود بـ"الرباط الصليبي".

وعلى جانب آخر.. كشفت صحيفة "UOL"، مساء اليوم الخميس، عن خطة المهاجم البرازيلي رومارينيو، بعد قرار نادي الاتحاد بـ"الاستغناء" عنه، في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة، أن رومارينيو أخبر المقربين منه، بأنه يرغب في البقاء بالملاعب السعودية، لمدة عامين أخريين، قبل العودة إلى البرازيل مجددًا، للاعتزال في فريقه الأسبق كورينثيانز.

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