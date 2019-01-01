الاتحاد يُطيح بالنصر ويُهدى الهلال صدارة الدوري السعودي

حقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلاً على حساب النصر في قمة مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلاً على حساب النصر في قمة مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتضيع صدارة دوري المحترفين من العالمي، ويُحقق العميد تقدم جديد في ترتيب المسابقة.

الدقائق الأولى شهدت سيطرة من لاعبي الاتحاد على الكرة في منطقة وسط الملعب وكانت الفرصة الخطيرة الأولى بعد 3 دقائق فقط، وتبادل بريجوفيتش الكرة مع فيلانويفا الذي أرسل تسديدة أرضية من على يسار قوس منطقة الجزاء، لكن براد جونز حارس النصر تعامل مع الكرة بنجاح.

وكاد فواز القرني حارس مرمى الاتحاد أن يتسبب في خطاً كارثي بعدما أعاد دا كوستا أعاد الكرة إلى الحارس الذي فشل في ترويض الكرة أمام المرمى بعد ضغط حمد الله عليه، لكنه أودع الكرة جانب المرمى إلى ركنية.

وكان للاتحاد ما تمنى وبالتحديد في الدقيقة 33 عندما سجل الصربي ألكسندر بريجوفيتش هداف التقدم، بعدما أرسل فيلانويفا كرة أمامية إلى زميله رومارينيو الذي ينفرد بجونز ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الغنام، لكن الكرة ترتد إلى الصربي الذي أسكنها للشباك بسهولة.

#الاتحاد يزيح #النصر عن الصدارة بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف لهدفين. pic.twitter.com/bGfb3GyWPO — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 13, 2019

الاتحاد لم يكتفي بهدف واحد في الشوط الأول وتمكن بريجوفيتش من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 43، والذي جاء عن طريقة مرتدة للاتحاد بانطلاقة من المولد الذي مرر الكرة للصربي الذي سددها بقوة في شباك العالمي، ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

بداية الشوط الثاني كانت في صالح الاتحاد أيضاً الذي كان قادرًا على تسجيل الهدف الثالث عن طريق فهد المولد الذ مر بسهولة من قائد النصر أوفيني إلا أن براد جونز حارس الفريق النصراوي تمكن من التصدي للكرة بنجاح.

وضغط النصر بكل ما يملك من أجل العودة إلى المباراة وتمكن من تسجيل هدف تقليص النتيجة عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي أستغل عرضية الغنام بنجاح ليودعها في مرمى عساف القرني وذلك في الدقيقة 69.

ولم يتأخر التعادل كثيرًا وشهدت الدقيقة 74 هدف التعادل بعدما عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء على كريم الأحمدي، نجح حمد الله في تحويلها إلى هدف.

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الفرحة النصراوية لم تستمر طويلاً وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعدما نجح البيشي في تمرير الكرة من الجانب الأيسر إلى فهد المولد الذي أنفرد بحارس العالمي وسددها أرضية على يمينه معلنًا عن تقدم فريقه.

وحاول لاعبو النصر الضغط بقوة فيما تبقى من دقائق، وذلك بعد احتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع إلا أن الدفاع الاتحاد تمكن من الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

ياربااااااااااااااااااااه على هدف فهد المولد.🌟pic.twitter.com/Gk56pcGusA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 13, 2019

هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الـ12 بينما ضاعت صدارة البطولة من النصر بعد توقف رصيد نقاطه عند 61 محتلاً بهم المركز الثاني خلف الهلال بفارق نقطتين.