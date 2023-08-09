الاتحاد يصدم الأهلي بـ"صفقة تبادلية" .. ويودع نجمه رسميًا!

مستجدات ميركاتو نادي الاتحاد

SHAHID

شهد ميركاتو نادي الاتحاد السعودي "المحلي"، نشاطًا ملحوظًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الاتحاد تعاقد مع ثنائي سعودي بشكل رسمي، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهما متوسط الميدان سلطان الفرحان، والجناح المخضرم صالح العمري.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "المدينة"، عن اقتراب العميد الاتحادي، من التعاقد مع حسن كادش، ظهير أيسر وقلب دفاع التعاون السعودي؛ بعد تقارب وجهات النظر بين الناديين، وتقليل المبلغ المالي المطلوب من سكري القصيم.

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وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن صفقة تبادلية مرتقبة، بين ناديي الاتحاد والرياض، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصرامي أشار عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى انتقال المهاجم الشاب هارون كمارا، من الاتحاد إلى الرياض، مقابل حصول قلعة العميد، على خدمات المدافع محمد الشويرخ، نجم الفريق العاصمي.

الشويرخ أحد أكبر أهداف النادي الأهلي السعودي، في الصيف الحالي؛ حيث يحاول منذ عدة أسابيع، حسم الصفقة لصالحة، خاصة في ظل النقص العددي الكبير، في مركز قلب الدفاع.

ومن ناحيته.. انتقل حمدان الشمراني، ظهير أيسر الاتحاد رسميًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ونشر النادي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، معلقًا عليه: "مرحبًا بك في الاتفاق يا حمدان"؛ دون كشف مزيد من التفاصيل عن الصفقة - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن الشمراني البالغ من العمر 26 سنة، مثل نادي الاتحاد، في الفترة من 2019 إلى 2023؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 8 آخرين، خلال 98 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.