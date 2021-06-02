الاتحاد يسعى للتعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي

الاتحاد يستعد لتدعيم قوي للفريق في فترة الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن هناك مفاوضات من جانب نادي الاتحاد مع مهاجم جزائري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، مع رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش الوشيك خلال فترة الانتقالات الصيفية عن صفوف العميد.

ووفقًا لما نشره "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" ، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد وضع إسلام سليماني المهاجم الجزائري ضمن المرشحين لضمه لصفوف الفريق.

وأوضح التقرير أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات مع سليماني خلال الأيام الأخيرة من أجل حسم الصفقة وتدعيم الفريق بمهاجم ليون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دخول الاتحاد في مفاوضات مع المهاجم الجزائري تحسبًا لفشل صفقة فينسنت أبو بكر بعد دخول النصر في المنافسة.

سليماني يلعب حاليًا في صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حيث انضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.