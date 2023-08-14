الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بـ"اكتساح" الرائد في شوط واحد

الاتحاد يحصد الثلاث نقاط الأولى في الدوري

SHAHID

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حملة الدفاع عن لقبه، بفوز كبير على مستضيفه الرائد (3-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وبهذه النتيجة.. تصدر الاتحاد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن مجموعة من الأندية؛ أبرزها الهلال والأهلي.

وسيطر العميد، على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى؛ لكن بدون أي خطورة، وعلى العكس.. كاد أن يسجل الرائد، هدف الافتتاح في الدقيقة الثامنة؛ بعد استغلال خطأ فادح في دفاعات الاتحاد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبدأ الاتحاد، في تشكيل الخطورة على دفاعات المنافس، في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأولى؛ خاصة في لعبة النجم البرازيلي رومارينيو، والذي تعثر أمام المرمى الخالي من حارسه.

وفي الشوط الثاني.. واصل العميد، إهدار الفرص؛ خاصة من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سدد خارج المرمى الخالي من حارسه أيضًا، على طريقة رومارينيو.

وعاد حمد الله، وصالح جماهير نادي الاتحاد، عندما سجل هدف الفريق الأول، في الدقيقة 58، بعد التلاعب بدفاعات الرائد، مستغلًا تمريرة رائعة من النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

وبعد الهدف الاتحادي.. نشط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل ملحوظ، وكاد أن يسجل هدف التعادل، خاصة في الكرة التي ارتطمت بالقائم، في الدقيقة 63.

وبالتزامن مع ضغط الرائد، أظهر النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد، أفضل نسخة من مستواه؛ عندما سجل هدفين في الدقيقتين 73 و80؛ ليساهم في حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد.

SHAHID