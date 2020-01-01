الاتحاد يسبق الأهلي والشباب في صراع التعاقد مع سعد بقير

عرض نادي الاتحاد وصل إلى 15 مليون ريال

قالت تقارير صحفية محلية أن نادي الاتحاد دخل في صراع رباعي من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها الحالي.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" أن النادي سيجد منافسة من أندية الأهلي والشباب والاتفاق والوحدة، حيث يستهدف جميعهم ضم اللاعب.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن إدارة نادي أبها، تلقت عرضًا رسميًا من نظيرتها في الاتحاد، لكسب خدمات اللاعب التونسي سعد بقير بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأضافت أن عرض نادي الاتحاد وصل إلى 15 مليون ريال لشراء عقده الذي تملكه إدارة أبها وتبقى منه عام فقط.

وكان بقير، قد أبدى رغبته مسبقًا في الانتقال لنادي الاتحاد بسبب إعجابه بجماهيره التي شاهدها وسمع عنها حين كان في تونس.

ويُقدم بقير مستوى فني مميز خلال الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف لفريقه، وصناعة 7 أهداف لزملائه.