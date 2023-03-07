الاتحاد يرد على شكوى النصر ضده بشأن تذاكر مواجهة الجوهرة

قمة كبرى تجمع المتصدر ووصيفه الخميس القادم في جدة

كشف برنامج "برا الـ18" المذاع عبر قنوات SSC السعودية عن تقديم النصر لشكوى ضد الاتحاد تتعلق بتوزيع تذاكر المباراة التي ستجمع بينهما الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تذاكر اللقاء الذي يندرج ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي نفذت بالكامل، وقد خاطب النصر رابطة دوري المحترفين متهمًا الاتحاد ببيع جميع تذاكر المباراة بما فيها التذاكر المخصصة للفريق الضيف للجمهور الاتحادي.

الاتحاد رد على تلك الشكوى بنفي ذلك الأمر جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالحصة المخصصة للنادي الضيف وهو النصر كما كان كذلك دومًا مع جميع الفرق التي تلعب أمامه في جدة.

جمهور العميد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في الملاعب هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ حضر له حتى الآن ما يزيد عن 307 ملايين مشجع فيما يتواجد الجمهور النصراوي ثانيًا بـ162 مليون مشجع.

يُشار إلى أن النصر يتصدر الدوري السعودي بـ46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد و6 نقاط عن الشباب، فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ33 نقطة ولكنه لعب 3 مباريات أقل.