الاتحاد يرد على أنباء "تمرد" عبد الرحمن العبود .. ويكشف عن تطورات غياب زكريا هوساوي

الاتحاد يكشف عن تطورات جديدة بشأن عبد الرحمن العبود وزكريا هوساوي

SHAHID

عاشت جماهير نادي الاتحاد السعودي، في حيرة شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد غياب عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء الخميس.

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الاتحاد يستعد لمواجهة نارية أمام الاتفاق، يوم 24 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحرفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن غياب العبود، أمس الخميس؛ جاء بإذن مسبق من النادي.

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وأكد العميد الاتحادي، على أن النادي سمح للعبود، بـ"الغياب" عن التدريبات الجماعية؛ بسبب ظرف عائلي، حيث شارك اللاعب في مران اليوم، بشكل طبيعي للغاية، مع باقي زملائه.

وأغلق الاتحاد بذلك، الباب أمام جميع الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية؛ بشأن "تمرد" العبود مجددًا؛ وذلك بعد أزمته الشهيرة مع البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم "المقال".

وعلى جانب آخر.. أعلن الاتحاد، تواجد زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول، في صالة اللياقة البدنية، مساء اليوم الجمعة؛ لاستكمال برنامجه الإعدادي.

جدير بالذكر أن هوساوي، تغيب عن أكثر من حصة تدريبية منذ رحيل سانتو، في الثامن من نوفمبر الجاري - وفقًا للتقارير الصحفية -، حتى وقعت عليه الإدارة غرامة مالية؛ وهو الأمر الذي قابله اللاعب، بعدم اهتمام كبير.

SHAHID