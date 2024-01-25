الاتحاد يحسم التعاقد مع بديل مارسيلو جروهي في أولى صفقات شتاء 2023

تعرف على الحارس الذي سيحل بدلًا من جروهي في الاتحاد

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حسم نادي الاتحاد التعاقد مع الحارس الذي سيحل بدلًا من البرازيلي مارسيلو جروهي الذي اقترب من الرحيل بشكل رسمي عن العميد خلال الفترة المقبلة.

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وأصبح جروهي قريبًا من الرحيل عن نادي الاتحاد، في ظل مفاوضات نادي الشباب من أجل التعاقد معه، لتعويض غياب الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بمنافسات كأس آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "المدينة المنورة" إلى أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع الحارس محمد المحاسنة لاعب ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هو من اختار المحاسنة ليكون بديلًا للحارس عبد الله المعيوف، الذي سيتم الاعتماد عليه بصفة أساسية.

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ووافقت إدارة ضمك على انتقال المحاسنة إلى الاتحاد، حيث سيقوم العميد بشراء ما تبقى من عقده "أقل من سنة"، على أن يُصبح لاعبًا في صفوف النمور.

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