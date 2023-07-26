الاتحاد يتفق مع لاعب الخليج .. وينسحب من صفقة محلية هامة بسبب النصر

الصفقة المحلية الثالثة في الطريق إلى نادي الاتحاد

GOAL

اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على صفقة محلية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الاتحاد تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى سلطان الفرحان وصالح العمري.

صحيفة "الشرق الأوسط" أعلنت اتفاق العميد الاتحادي، مع اللاعب مروان الحيدري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي؛ لتعويض عبد الله الجدعاني، الذي يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشفت الصحيفة، عن أن اتفاق الاتحاد مع الحيدري؛ جاء بعد ساعات قليلة من الانسحاب من صفقة راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون السعودي، والذي بات مرشحًا قويًا للانضمام إلى النصر.

وأشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد، علموا بدخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع النجار، ففضلوا الانسحاب من الصفقة، وعدم الدخول في مزايدة مالية.

GOAL