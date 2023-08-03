الاتحاد يترقب القرار النهائي .. حقيقة استبعاد الهلال من كأس الملك سلمان بسبب أزمة علي البليهي!

حسم واحدة من أكبر أزمات كأس الملك سلمان

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أزمة كبرى شهدتها بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ وذلك على خلفية مباراة الهلال السعودي والوداد الرياضي المغربي، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

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الهلال فاز على الوداد (2-1)؛ ليتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية بـ4 نقاط، خلف نادي السد القطري "المتصدر".

وبعد المباراة.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تقدّم النادي المغربي، باحتجاج رسمي؛ بسبب استمرار علي البليهي، قلب دفاع الزعيم الهلالي، داخل المستطيل الأخضر، على الرغم من حصوله على "إنذارين".

الوداد الرياضي طلب الاستعجال في الرد على هذا الاحتجاج، قبل مغادرة الأراضي السعودية؛ خاصة أنه في حال قبوله، من الممكن أن تعاد المباراة، أو يعتبر الفريق المغربي "فائزًا"، وبالتالي.. يتأهل بدلًا من الهلال.

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وفي هذا السياق.. حسمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الجدل نهائيًا؛ بشأن أزمة البليهي، التي قد تؤدي إلى إلغاء تأهل الهلال، لدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان.

ووفقًا لبرنامج "صدى الملاعب"، نفت اللجنة، حصول مدافع نادي الهلال، على إنذارين، خلال مواجهة الوداد الرياضي المغربي، مؤكدة على أن استمراره في الملعب، صحيح 100%.

وأشارت اللجنة - حسب البرنامج الرياضي الشهير -، إلى أن تقرير مراقب المباراة، لم يذكر أي شيء، عن حصول علي البليهي، على كارتين أصفرين، كما يدعي الفريق الودادي، وهو ما يعني اعتماد تأهل الهلال رسميًا.

جدير بالذكر أن الهلال، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضمن منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء السبت القادم.

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