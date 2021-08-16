الاتحاد والرائد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، والمقامة في الجوهرة المشعة

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الاتحاد 0 × 0 الرائد

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5' حكم الفيديو يؤكد قرار الحكم الأول، واعتراضات من الرائد.

4' المولد استلم كرة في أقصى يمين منطقة الجزاء، فأرسلها عرضية من لمسة واحدة اصطدمت بيد رينيه، فأشار الحكم مباشرةً إلى ركلة جزاء.

4' ركلة جزاااااااااااااء للاتحاد..

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الرائد

يبدأ المدرب بابلو ماشين بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

أحمد الرحيلي

محمد سالم - رينيه سانتوس - عقيل بلغيث

خالد الخثلان - عبد الله مجرشي - سلمان الفرحان - محمد الدوسري

عبد الله المقرن - رائد الغامدي - أحمد الزين

البدلاء: محمد السهلي - مشاري سنيور - فهد الصيفي - كريم البركاوي - إدواردو هنريكي - عبد الله الفهد - منصور البيشي - عبد الرحمن الغامدي - حسين النخلي.

تشكيل الاتحاد

يبدأ المدرب فابيو كاريلي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - سعود عبد الحميد

برونو هنريكي - كريم الأحمدي

جاري رودريجيز - عبد العزيز البيشي - فهد المولد

رومارينيو

📋 قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/Un1yBqMhFx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 16, 2021

البدلاء: راكان النجار - عبد المحسن فلاته - مهند الشنقيطي - حازم الزهراني - هارون كمارا - عبد العزيز الجبرين - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - أحمد باحسين.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الاتحاد استهل موسمه بهزيمة غير متوقعة من الفيحا، بهدف دون رد في الجولة الاولى، ويريد تعويضها والخروج بنقاط المباراة أمام الرائد للدخول في أجواء المنافسة على اللقب الثمين.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة التحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، والتي يستضيفها ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.