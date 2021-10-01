الاتحاد والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في استاد عبد الله الفيصل

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الاتحاد 0 × 0 الأهلي

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46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

42' أوووووووووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، ركلة ركنية من الجانب الأيسر وصلت إلى أليوسكي الذي قام بلعبها بشكل عرضي وقابلها الخبراني بتسديدة ارتطمت بالعارضة ومرت بسلام.

37' انحصار اللعب في وسط الملعب، مع قلة الخطورة من الطرفين.

30' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

24' سيطرة اتحادية ومحاولات ولكن العويس يتألق ويتصدى ويحافظ على نظافة مرماه حتى الآن.

18' أووووووووووووووووووووووه أخطر فرص المباراة من نصيب الاتحاد عن طريق العبود الذي توغل بمجهود فردي إلى منطقة جزاء الراقي وسدد تسديدة قوية تصدى لها العويس ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

12' ركلة حرة مباشرة للأهلي من مشارف منطقة الجزاء، لعبها عمر السومة ولكن تصدى لها جروهي بثبات.

10' محاولات لفرض السيطرة من الجانبين وفرص لكن لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة...

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

عبد الرحمن العبود - إيجور - فهد المولد

رومارينيو

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد العويس

أليوفسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - محمد الخبراني

عبد الرحمن غريب - فيليب براداريتش - محمد المجحد

على الأسمري - عمر السومة - الحسن نداو

الأهلي هذا الموسم، يعيش فترة لا يحسد عليها، فبعد مرور ست جولات، لم ينجح الراقي في الفوز بأي مباراة، واكتفى بخمس تعادلات وهزيمة وحيدة، كانت أمام الفيحاء بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وستعمل قلعة الكؤوس، على تحسين وضعها وتصحيح المسار أمام الاتحاد والبداية تكون من الباب الكبير في الديربي، للارتقاء في سلم الترتيب.

على الجانب الآخر، الاتحاد يعيش مرحلة عكس جاره، فيتصدر العميد ترتيب الدوري، ولكنه تعادل في الجولة الأخيرة أمام التعاون، وسيدخل المباراة بهدف الفوز فقط لا غير لتجنب نزيف النقاط واستمرار البقاء على القمة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين على استاد عبد الله الفيصل.