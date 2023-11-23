في الاتحاد .. نجم جديد قد يخضع لعملية جراحية ومفاجأة حجازي الكبرى

تطورات مهمة داخل الاتحاد قبل مواجهتي الاتفاق وأجمك

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لا يزال شبح الإصابات، يُطارد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد عانى من عديد الإصابات، في الموسم الرياضي الحالي؛ الأمر الذي أدى إلى تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، غاب عوض الناشري، عن تدريبات الفريق الاتحادي، مساء اليوم الخميس؛ وذلك قبل قمة الاتفاق المرتقبة غدًا، في الجولة 14 من مسابقة الدوري.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن معاناة الناشري من إصابة في العضلة؛ حيث قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، خلال الأيام القادمة.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي الاتحادي، سفر المدافع المصري أحمد حجازي، مع بعثة العميد إلى الدمام، على أن يغادر بعدها مع الفريق إلى أوزباكستان.

وأكد علاء سعيد، على جاهزية حجازي، للمشاركة مع نادي الاتحاد، يوم الإثنين القادم، أمام أجمك الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد الشفاء من الإصابة؛ خاصة أن اللوائح تسمح له بذلك.

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