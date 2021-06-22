أخيرًا .. خطوة على تخلص الاتحاد من "صداعه" الصربي

خبر رائع لجمهور الاتحاد

زفت صحيفة الاقتصادية السعودية أخبارًا سعيدة لنادي الاتحاد حين كشفت عن قُرب رحيل مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي كان أشبه بالصداع في رأس الإدارة.

الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بمهاجم جديد بعدما خيب بريجوفيتش الآمال وأهدر كل الفرص التي منحها له المدرب فابيو كاريلي، ولكن النادي لن يُقدم على تلك الخطوة إلا بعد التخلص من لاعبه الذي يتقاضى راتبًا كبيرًا جدًا.

بريجوفيتش إلى النجم الصربي مقابل 9 ملايين يورو

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن بريجوفيتش توصل لاتفاق مع النجم الأحمر الصربي للانضمام إليه هذا الصيف، مشيرة إلى أن اللاعب سيُوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم يتضمن حصوله على 3 ملايين يورو سنويًا، لكن بشرط أن يفسخ عقده مع ناديه السعودي.

وأضافت الاقتصادية أن بريجوفيتش دخل في مفاوضات مع إدارة الاتحاد لشراء المدة المتبقية من عقده الذي ينتهي صيف 2023، مؤكدة أن الاتصالات بين الطرفين تواصلت على ساعات أمس الأخيرة للوقوف على التفاصيل الأخيرة في اتفاق فسخ العقد بالتراضي وآلية تسليمه مستحقاته المتأخرة.

وأكد مصدر من الاتحاد للصحيفة أن تلك المفاوضات حول فسخ العقد بالتراضي ستُحسم خلال الأيام القليلة القادمة، علمًا أن اللاعب وحسب مصادر صحفية عديدة يتقاضى حاليًا في الاتحاد 5.3 مليون يورو سنويًا.

ماذا قدم بريجوفيتش مع الاتحاد؟

انضم بريجوفيتش للاتحاد في يناير 2019 ووقع عقدًا يمتد لأربع سنوات ونصف، وقد لعب مع الفريق 56 مباراة لم يُسجل خلالهم سوى 21 هدفًا وصنع 6 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وقد كان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق، ولذا تسعى الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لاستبداله بمهاجم آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا |