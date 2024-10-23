الإعلان خلال أيام .. الاتحاد في مفاوضات متقدمة لفسخ عقد أحد أجانبه

الإدارة تسير جيدًا في خطوات ترتيب الفريق

بات الاتحاد قريبًا من فسخ عقد أحد أجانبه ليتخلص من عبء تحمله من بداية الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد الصحفي ماتيو موريتو.

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موريتو أوضح عبر منصة إكس أن الإدارة الاتحادية باتت في مفاوضات متقدمة مع المدافع لويز فيليبي لفسخ عقده بالتراضي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك قد يكون خلال الأيام القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع البرازيلي كان قد استبعد من قائمة أجانب الاتحاد المحلية بداية الموسم الجاري لعدم نجاحه في إقناع المسؤولين في قدراته خلال الموسم الماضي، وذلك بعد قدومه من ريال بيتيس صيف 2023 مقابل 23 مليون يورو تقريبًا.

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العميد كان قد قام بثورة على صعيد اللاعبين الأجانب هذا الصيف، حيث تخلى عن عدد كبير من نجومه السابقين وأبرزهم عبد الرزاق حمدالله ومارسيلو جروهي وأحمد حجازي ورومارينيو، وتعاقد مع مجموعة أخرى على رأسها حسام عوار وموسى ديابي.

يُشار إلى أن الاتحاد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الهلال.