"الاتحاد ليس كريم بنزيما فقط" .. تيباس يستغل إقالة مارسيلو جاياردو للتقليل من الدوري السعودي!

تيباس معتاد على التصريحات المعادية للدوري السعودي..

SHAHID

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن رأيه في "إقالة" المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإدارة الاتحادية أبلغت جاياردو، مساء أمس الإثنين، بـ"رحيله" عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن استمراره حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 ثم المغادرة، من عدمه.

تيباس قال في تصريحات مع صحيفة "Ole" الأرجنتينية: "اللاعبون مهمون جدًا.. يمكنك أن تكون مدربًا كبيرًا مثل جاياردو ولا تنجح؛ وذلك إذا لم يكن لديك نجومًا رائعين".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتساءل رئيس الرابطة الإسبانية، هل سيكون بإمكان جاياردو أن يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، إذا قاد فريقًا متواضعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، على سبيل المثال.

أيضًا.. استشهد خافيير تيباس، بالتراجع الكبير في مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انتقاله من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

واعتبر تيباس أن التراجع الكبير في مستوى بنزيما؛ يعود إلى أن اللاعبين المحيطين به في العميد "سيئين" - على حد وصفه -؛ قائلًا: "الاتحاد ليس كريم فقط".

وقلل تيباس من جودة الدوري السعودي للمحترفين، بإشارته إلى أن المملكة لن تستطيع التعاقد مع 25 لاعبًا جيدًا لكل فريق؛ لذلك يجب على النجوم العالميين الذين ينتقلون إلى هناك، التعامل مع اللاعبين المتواجدين معهم في أرضية الملعب.

SHAHID