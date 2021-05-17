مدرب اتحاد جدة لم يعد مرغوبًا به بالعميد

يبدو أنه تتبقى أيامًا معدودة للبرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، في المملكة بعد حالة الغضب الكبيرة تجاهه على ما يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة، وإهدار النقاط بسهولة.

البرازيلي ينتهي عقده مع العميد بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد كافة التقارير الصادرة عن الصحف السعودية أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لا ترغب في تجديد عقده.

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وعلم "جول" من مصادره الخاصة أنه تم طرح اسم كاريلي لخلافة المدرب فاجنر مانشيني وتولي المسؤولية الفنية لنادي كورينثيانز البرازيلي في الموسم المقبل.

وأوضحت مصادرنا أن كاريلي منفتح على الدخول في مفاوضات مع النادي البرازيلي، وإن كان قد ألمح من قبل أنه يرغب في الاستمرار بالدوريات العربية لفترة أطول.

مصادرنا أشارت كذلك إلى أنه تم طرح اسم ريناتو جاوتشو؛ المدير الفني السابق لجريميو البرازيلي، للعمل في كورينثيانز، لكن ما يرجح كفة كاريلي عنه، أن الأول أعلن أنه يرغب في الحصول على بعض الراحة وقضاء الوقت مع أسرته، بعدما رحل عن جريميو في الشهر الماضي.

يذكر أن كاريلي كان قد بدأ مهمته التدريبية كمساعد في كورينثيانز، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية الكاملة للفريق في يناير 2017.

ورحل المدرب البرازيلي لمدة ثمانية شهرًا عن كورينثيانز، ليعمل بالوحدة السعودي قبل أن يعود له من جديد في يناير 2019.

وبفبراير 2020، قاد كاريلي الاتحاد، وخلال هذه الفترة لعب 40 مباراة، حقق الفوز في 17 منها، وتعادل في 14، وخسر تسعة آخرين.