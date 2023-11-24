"ما شاء الله سيصل للمونديال .. أخاف على الاتحاد قبل كأس العالم"

مشاركة الاتحاد في مونديال الأندية بخطر

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ناقش الإعلامي وليد الفراج وضيفه عبد الله فلاته مشاركة الاتحاد في مونديال الأندية، وأبدوا تخوفاً من ضغط المباريات في جدول الفريق بالأيام المقبلة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم.

واستعرض الفراج الجدول المزدحم لحامل لقب دوري روشن بداية من لقاء الاتفاق مساء الجمعة، وصولاً لأوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم في الثاني عشر من ديسمبر القادم، إذ يلعب 6 مباريات ضمن تلك الفترة.

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وقال الفراج: "ما شاء الله، راح يوصل الاتحاد على كأس العالم منقطع النفس".

وأضاف فلاته: " لماذا لا يؤجل لقاء ضمك، وإصابات الفريق، ضغط مباريات غير طبيعي يواجه الفريق ومدربه، ولكن أتوقع أن الفريق سيكون في نصف نهائي البطولة".

وسيظهر الاتحاد للمرة الأولى مع مدربه الجديد مارسيلو جاياردو مساء الجمعة ضد الاتفاق، وذلك عقب تعيين الأرجنتيني خلفاً لنونو سانتو المُقال لسوء النتائج.

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