بعد الشغب والاعتداءات .. الاتحاد يرد رسميًا على "أحداث" مباراة فارينزي!

المباراة توقفت عند الدقيقة 87 بسبب أحداث الشغب..

قرر نادي الاتحاد، التحرك بشكل رسمي، للرد على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق الودية أمام فارينزي البرتغالي، والتي شهدت أعمال عنف استلزمت إنهاء المباراة قبل موعدها.

وتقدم الاتحاد بهدف عن طريق كريم بنزيما، ثم رد فارينزي بإحراز 3 أهداف في الشوط الثاني، قبل أن تندلع مشادة قوية بين لاعبي الفريقين، فيما قام فرحة الشمراني بالتعدي على أكثر من لاعب في الفريق المنافس، بسبب التدخلات العنيفة، ثم انتقلت أحداث الشغب إلى المدرجات، بعد قيام الجماهير بالاعتداء على لاعبي الاتحاد، ليقرر الحكم إنهاء المباراة في الدقيقة 87.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، بيانًا عبر منصة (إكس)، قال فيها "وجّه الرئيس التنفيذي السيد دومينجوس أوليفيرا، بمراجعة الأحداث التي صاحبت اللقاء الودي أمام فريق فارينزي البرتغالي، والتي أدّت إلى إيقاف المباراة قبل نهايتها؛ لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها، مطمئنًا الجماهير الرياضية على سلامة جميع أفراد البعثة وعودتهم إلى مقر سكنهم في الغارف البرتغالية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواصل الاتحاد نتائجه المتذبذبة، في مباريات الفريق التجريبية قبل الموسم الجديد، بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، بتحقيق الخسارة الثالثة، بعد السقوط أمام إليتشي بثنائية نظيفة، وخسارة كأس أنطونيو بويرتا، بهدف من إشبيلية، في مباراة شهدت إهدار بنزيما لركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بنظيره ريال بيتيس الإسباني، يوم السبت المقبل، ثم تتوجه البعثة إلى مدينة مونزا، لملاقاة إنتر، بطل الدوري الإيطالي في 7 أغسطس، في حين يخوض الاتحاد مباراته التجريبية الأخيرة أمام القادسية بجدة في 15 أغسطس، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الاتحاد لاستهلال موسم 2024-2025، بملاقاة الخلود، في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، في 24 أغسطس، فيما يفتتح مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين، بملاقاة العين، في دور الـ32 من البطولة.