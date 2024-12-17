وضع شرطًا أساسيًا! .. علي جاسم يتحدث عن مستقبله بعد أنباء اقترابه من الاتحاد

أحد أبرز المواهب العراقية..

بعد ربط اسمه بنادي الاتحاد.. تحدث علي جاسم، جناح أيسر نادي كومو ومنتخب العراق الأول لكرة القدم، عن "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة.

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الإعلامي الرياضي فارس الفزي أعلن في وقتٍ سابق، اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع جاسم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ على أن يتم قيده في قائمة الفريق الأول "تحت السن"، حيث يبلغ 20 عامًا.

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وفي هذا السياق.. اعترف جاسم في تصريحات مع برنامج "صدى الملاعب"، برغبته في الرحيل عن كومو، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ على الرغم من أن سيسك فابريجاس، المدير الفني للفريق الأول، يحبه كثيرًا؛ على حد قوله.

وأوضح النجم العراقي أن رغبته في الرحيل عن فريقه الإيطالي، تأتي بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كافية؛ قائلًا: "أي لاعب هدفه الأول هو المشاركة في المباريات.. أريد أن أثبت نفسي، كأحد أفضل محترفي بلادي".

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وأعلن علي جاسم تلقيه عروضًا من السعودية وقطر والإمارات وتركيا - دون أن يذكر اسم الأندية -، لافتًا إلى أنه تحصل على عرض من الدوري الهولندي أيضًا، على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أنه سيدرس هذه العروض مع وكيل أعماله، قبل اتخاذ القرار النهائي؛ مشترطًا الحصول على "دقائق لعب" كافية، مع النادي الذي سينتقل إليه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

وعن الدوري السعودي تحديدًا.. أكد جاسم أن أي لاعب في العالم يتمنى الانتقال إلى هذه المسابقة، التي أصبحت تضم نجومًا عالميين أمثال الأسطورة كريستيانو رونالدو، والتي ستكون ضمن أفضل 5 بطولات خلال عام أو اثنين؛ حسب توقعه.

وأخيرًا.. أشاد علي جاسم بالنجم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي روما ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، مشددًا على أنه شعر بفرحة كبيرة للغاية؛ بسبب تسجيله هدفًا مع فريق العاصمة الإيطالية ضد سبورتنج براجا، في بطولة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن علي جاسم انضم إلى كومو في صيف 2024، قادمًا من نادي الكهرباء العراقي؛ حيث لعب 9 دقائق فقط مع الفريق الأول، موزعين على مباراتين في الدوري الإيطالي، كما شارك في مواجهتين مع فريق "19 سنة"، مسجلًا هدفًا وحيدًا.