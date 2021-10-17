الاتحاد ضد ضمك: مباشر لحظة بلحظة
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الاتحاد × ضمك
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2' تمريرة من العبود، يشتتها دفاع ضمك بشكل خاطئ وتصل لرومارينهو الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترض الكرة
انطلاق المباراة
تشكيل الاتحاد:
التشكيل| 4-2-3-1
جروهي
حازم - زياد - حجازي - الشنقيطي
كريم - هنريكي
العبود - كورنادو - رومارينهو
نياكاتي
تشكيل ضمك:
التشكيل| 4-3-3
زغبة
العمار - فيتور - شافعي - هوساوي
النجار - أوجوستو - مجرشي
حمزة - إيميليو - كاكتاش
يسعى الاتحاد للحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، ولكن مباراة اليوم لن تكون سهلة أبدًا ضد ثاني الترتيب مؤقتًا فريق ضمك الذي يملك 14 نقطة ولكنه لعب مباراة أكثر من كلا من الهلال والنصر.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد ضمك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.