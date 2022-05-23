الاتحاد ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد × الهلال

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12' حكم المباراة يراجع اللقطة ويقرر احتساب الخطأ من خارج منطقة الجزاء

11' حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء لصالح الهلال بعد عرقلة ميشيل ديلجادو

10' حمدلله يحاول المراوغة ولكن البليهي يقطع الكرة بشكل رائع

6' سيطرة هلالية على الكرة في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود

أندري أندري - برونو هنريكي

إيجور كورونادو - روماريو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمدلله

📢 تــــشــــكــــيــــلة الــــعــــميـــــد 📢

هكذا سيخوض كونترا لقاء الكلاسيكو 📋👇#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/zSscKj6K1x — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 23, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-2

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

ميشيل ديلجادو - سلمان الفرج - عبدلله عطيف - موسى ماريجا

سالم الدوسري - أوديون إيجالو

يتواجد الاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق ست نقاط عن الهلال ثاني الترتيب في مباراة ستكون حاسمة في صراع اللقب بين العميد والزعيم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للقمة المنتظرة بين الهلال والاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، على ملعب مدينة الملك عبدلله الرياضية.