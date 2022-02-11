الاتحاد ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 3 × 0 النصر

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80' فرصة خطيررررة للاتحاد، الكرة تصل إلى البديل هارون كمارا، يتعرض للدفع من مدافع النصر ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب وسط اعتراض كوزمين

67' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الرزاق حمدلله يسجل في مرمى فريقه السابق معلنًا تقدم الاتحاد بثلاثية نظيفة، عرررضية رائعة، يلعبها البديل العبود برأسه، ينقض عليها حمدلله ويسجلها في الشِباك

65' تبديل للاتحاد بخروج فهد المولد ودخول عبد الرحمن العبود

58' أووووووووووووووووووووووووه بطاقة حمراء للبرازيلي تاليسكا بعد أن قام بضرب برونو هنريكي

54' ضغط من النصر لتقليص الفارق

47' تعطل اللعب لعلاج وليد عبدلله حارس النصر بعد تدخل قوي عليه من جانب فهد المولد

بداية الشوط الثاني

تبديل للنصر قبل بداية الشوط الثاني بدخول أبو بكر

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على النصر بهدفين نظيفين

44' تسديدة قوووووية من البيشي ولكن الكرة عالية عن المرمى

40' ضغط من النصر لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول

32' مخالفة للنصر بعد تدخل قوي من هوساوي على قدم تاليسكا

30' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد العزيز البيشي يسجل الهدف الثاني بتسديدة ولا أروع، عرضية من الجهة اليسرى للاتحاد، يلمسها حمدلله وتصل إلى البيشي على الطرف الأيمن قبل أن يسددها مقوسة في أقصى الزاوية اليمنى للنصر

22' ركلة حرة غير مباشرة يلعبها مارتينيز، يشتتها دفاع الاتحاد وتصل إلى رودريجيز وتسديدة قووية ولكن هوساوي يعترض الكرة وينقذ الموقف

19' ركلة حرة مباشرة للنصر من مكان خطير، تاليسكا على التنفيذ

12' أوووووووووه خطيرررررررة للنصر، تسديدة رااائعة من جوناثان رودريجيز ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

11' سيطرة واستحواذ من الاتحاد بعد تسجيل هدف التقدم

5' جوووووووووووووول رومارينهو يسدد ركلة الجزاء بنجاح، قبل أن يتوقف اللعب بسبب مشادة بين اللاعبين

4' ركلة جزاااااااااااااااااااااء للاتحاد يفوز بها حمدلله بعد أن تعرض لعرقلة من أنسيلمو داخل منطقة الجزاء

3' خطأ لصالح الاتحاد بعد أن قام علي الحسن بعرقلة رومارينهو

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود

أندري أندري - برونو هنريكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

📋| إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_النصر 🐅 pic.twitter.com/FteORlyhGG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2022

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

أنسيلمو دي مواريس - علي الحسن

خالد الغنام - تاليسكا - بيتي مارتينيز

جوناثان رودريجيز

أما النصر فيتواجد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ويبتعد عن الصدارة بفارق 6 نقاط ولكنه لعب مباراة أكثر من الاتحاد، ويسعى العالمي لمواصلة النتائج الرائعة مؤخرًا وتحقيق الانتصار الثامن على التوالي.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 44 نقطة من 18 مباراة ويقدم أداءً أكثر من رائع مع مدربه كوزمين كونترا، والآمال تتصاعد في الابتعاد أكثر بالصدارة وتحقيق الدرع الغائب منذ مدة طويلة، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز العاشر على التوالي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والنصر والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي