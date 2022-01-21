الاتحاد ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 1×0 الفيصلي

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نهاااااااية المبارااااااااااااااة بفوز ثمين ومتأخر للاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف سجله رومارينهو في الدقيقة 87

الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء للفيصلي، وسط اعتراض كبير من مسئولي الفريق على الخط

حكم المباراة يراجع إحدى هجمات الفيصلي، تحسبًا لوجود ركلة جزاء على الاتحاد بسبب لمسة يد على الشهراني

96' مرتدة للاتحاد، رومارينهو يمرر إلى حمدلله الذي يسدد! تسديدته تصطدم بالدفاع وتصل سهلة إلى ملائكة

حكم المباراة يحتسب تسع دقائق وقت بدل ضائع

87' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رومارينهو يسجل الهدف الأول للاتحاد، ركنية للعميد، الكرة تصل إلى رومارينهو على القائم البعيد بعد أن مررها له إحدى اللاعبين برأسه، ويسددها بقووووووة في المرمى

بطاقة صفراء لمدرب الاتحاد كوزمين بسبب كثرة اعتراضاته على حكم المباراة

83' خطأ لصالح الاتحاد بعد التحام قوي لصالح العباس مع برونو

80' تبديل اضطراري للفيصلي بخروج الحارس أحمد الكسار ودخول مصطفى ملايكة

الكسار حارس الفيصلي يسقط مرة أخرى ويشتكي من إصابة

73' تسديدة من حمدان الشهراني ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى الفيصلي

70' تبديل اضطراري للفيصلي بخروج روسي للإصابة

67' مشادة بين لاعبي الفيصلي والاتحاد، وتعطل اللعب لتلقي روسي للعلاج

63' مرور أكثر من ساعة على بداية المباراة التي تندر بها الفرص الخطيرة من جانب الفريقين

51' أووووووووووووه خطيرررة من الاتحاد، دفاع الفيصلي يشتت الكرة بشكل خاطئ، تصل إلى فهد المولد داخل منطقة الجزاء، الذي يسدد كرة قووووووية ولكنها عالية عن المرمى

48' أووووووووووووووووووه خطيرررررررررة للفيصلي، أمالفيتانو يهدر فرصة لا تضيع، برأسية كانت قررريبة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاتحاد والفيصلي

45 +4' تعطل اللعب لإصابة روسي

نبديل اضطراري للاتحاد بخروج كريم الأحمدي للإصابة

43' نسديدة من صالح العباس ولكن الكرة بعيدة عن المرمى وضربة مرمى للاتحاد

35' حمدان الشهراني يشتت تمريرة خطيرة للفرنسي أمالفيتانو

29' تبديل اضطراري للفيصلي بخروج الصيعري ودخول صالح العباس

24' هدف ملغي للاتحاد، بسبب وجود تسلل على رومارينهو

24' تعطل اللعب لإصابة الكسار حارس الفيصلي، بعد التحام مع أحد لاعبي الاتحاد في إحدى الضربات الثابتة

22' خطأ للاتحاد بعد أن قام العمري بعرقلة فهد المولد

20' عررررررضية قوية من العبود ولكن روسي مدافع الفيصلي يشتت الكرة برأسه

19' الفيصلي بدأ في مبادرة الاتحاد بالهجوم

17' مرور أكثر من ربع ساعة بدون فرص خطيرة لأي فريق

12' عرررضية من الجهة اليسرى للاتحاد ولكن دفاع الفيصلي يشتت الكرة

9' العبود يراوغ بشكل رائع ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

6' عرررررضية من برووونو ورأسية! ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الفيصلي

3' خطأ لصالح الفيصلي بعد عرقلة روسي

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-3-3

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود

رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - فهد المولد

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 3-4-3

أحمد الكسار

إيجور روسي - رافائيل سيلفا - أحمد عسيري

محمد العمري - هشام فايق - إسماعيل سيلفا ليما - صالح القميزي

أمالفيتانو - الصيعري - روسي

أما الفيصلي يتواجد في الترتيب الخامس عشر والمركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب، ويبحث الفريق عن الانتصار الأول له في الدوري منذ نوفمبر الماضي، عندما حقق الفوز على أبها بهدف نظيف.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بقارق 3 نقاط عن النصر الذي لعب مباراتين أكثر من العميد، ويسعى لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة، بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الرائد بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيصلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الملك عبدلله الدولي.