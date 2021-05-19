الاتحاد يبحث عن مدرب بديل لكاريلي

تجري حاليًا عملية بحث مكثف من قبل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، عن مدرب قادرًا على قيادة دفة الفريق بالموسم المقبل، بدلًا من البرازيلي فابيو كاريلي.

المدرب البرازيلي ينتهي عقده مع العميد بنهاية الشهر الحالي، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول نية الإدارة التجديد له، خاصةً في ظل وجود عديد علامات الاستفهام حول طريقة إدارته للمباريات، والتي تعرض بسببها لهجوم الكثير من النقاد الرياضيين والمحللين.

خليفة كاريلي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة النمور وضعت قائمة من المدربين، لمفاوضتهم خلال الفترة الحالية، لكن كان على رأسها الروماني كوزمين كونترا، إذ يعد هو الخيار الأول لمجلس الحائلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الجداوي يسعى لحسم هذا الملف مبكرًا كي يخوض المدرب الجديد فترة الإعداد للموسم الجديد وتتاح له الفرصة الكافية للتعرف على اللاعبين، موضحة أن كوزمين يحظى بقبول كبير لدى مسؤولي الاتحاد.

من هو كوزمين؟

صاحب الـ47 عامًا، قاد عدة فرق في الدوري الروماني والإسباني والصيني، لكن معظمها كانت في دوري الدرجة الثانية، بجانب قيادته لمنتخب بلاده في الفترة من سبتمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018، ورحل بعدما فشل في التأهل لكأس الأمم الأوروبية.

وتعد الفترة التي قضاها كوزمين مع منتخب بلاده هي أطول فترة يتولى بها مسؤولية فريق، إذ أنه لم يتخط العام سوى مع فريق وحيد هو بيترولول الروماني.

آخر تجارب الروماني كانت بدوري بلاده مع فريق دينامو، والتي بدأت في أغسطس 2020 وانتهت في ديسمبر من العام ذاته، حيث رحل بعدما تلقى ست هزائم من أصل 11 مباراة.

أما بطولاته فاثنتين؛ الدوري الروماني الممتاز مع دينامو 2016-17، ودوري الدرجة الثانية ببلاده مع بيترولول 2012-13.

كاريلي إلى أين؟

لن يبتعد المدرب البرازيلي كثيرًا عن الملاعب حال رحيله عن العميد، إذ أنه يمتلك عروضًا أخرى، يأتي على رأسها نادي كورينثيانز البرازيلي، الذي سبق له العمل به من قبل، وفقًا لما أكدته مصادرنا.

النادي البرازيلي يرغب في إعادة كاريلي إلى قيادته من جديد، لكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد، خاصةً في ظل تصريحات سابقة للمدرب أنه يرغب في مواصلة العمل بالخليج العربي.

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